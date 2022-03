Arriva un pari per la Lazio Under 16 sul campo della Reggina. La partita è infatti terminata con il risultato di 0-0

Un punto che lascia però l’amaro in bocca per i biancocelesti, che hanno persino sbagliato un calcio di rigore e che non ha approfittato della superiorità numerica avuta per oltre un’ora.