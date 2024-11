Lazio Under 15, tornado biancoceleste sul Lecce: i ragazzi di Rocchi dilagano per 7-2! I dettagli

Lazio Under 15, grandissima vittoria dei biancocelesti contro il Lecce: i ragazzi di Rocchi dilagano e battono i pugliesi per 7-2

Grande vittoria della Lazio Under 15, con i biancocelesti che inanellano un’altra vittoria strapazzando per 7-2 il Lecce. Il racconto del match da parte del club biancoceleste.

IL COMUNICATO – Partita rocambolesca quella tra Lazio e Lecce Under 15. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi recuperano il doppio svantaggio e ribaltano la partita vincendo con un sonoro 2-7. Dopo 24′ i biancocelesti si trovano sotto di 2 gol, sono i pugliesi di mister Antonucci a spingere il piede sull’acceleratore, ma la Lazio non ci sta e prima di far rientro negli spogliatoi acciuffa il pari grazie alle reti di Schettini Ambrosio e il rigore concretizzato da Gabriele Ricci per il parziale di 2-2. Nella ripresa i capitolini dominano il campo in lungo e in largo, dopo 3 giri sul cronometro é ancora Schettini Ambrosio a gonfiare la rete e portare la squadra in vantaggio. Tolomeo cala il poker, la Lazio continua ad essere incisiva e mettono la firma sul match anche Salvati, Petronzi e il capitano Ricci Gianmarco. Al triplice fischio Lecce-Lazio termina 2-7. I ragazzi di Tommaso Rocchi inanellano la seconda vittoria consecutiva.