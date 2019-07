Lazio Under 15, Bianchessi mette a segno cinque colpi: i nomi

Calciomercato Lazio, la società ufficializza cinque innesti per il settore giovanile

Inizia la nuova stagione ed inizia, di conseguenza, una nuova sessione di mercato anche per il Settore Giovanile della Lazio. Come riferito dal sito ufficiale, il responsabile Mauro Bianchessi ha ingaggiato cinque calciatori che andranno a rinforzare l’Under 15 del neo allenatore Tommaso Rocchi.

I DETTAGLI – Tre innesti a centrocampo: Antonio Troise, calciatore classe 2005 reduce dall’esperienza nella società partenopea A.S.D. Emanuele Troise; Mario Giubrone, classe 2005 che ha militato nell’ultima stagione nel Fair Play Messina; Filippo Fabris, calciatore classe 2005 proveniente da San Donà di Piave. In difesa, arriva dalla stessa squadra, anche il centrale Matteo Casonato. Infine in attacco c’è Andrea Rossi, esterno classe 2005, proveniente dalla Liventina Gorghense di Treviso dove nell’ultima stagione ha realizzato 32 gol in 24 partite disputate.