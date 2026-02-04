News
Lazio Under 14, vittoria di misura contro la Ternana: 1-0 la decide Zauri
Lazio Under 14, i giovani biancocelesti vincono per 1-0 contro la Ternana! La disamina della sfida contro i rossoverdi
Nel pomeriggio di mercoledì, le aquile classe 2012 di Gualdaroni hanno fatto valere la loro forza, espugnando il campo della Ternana con un risultato di 1-0. La partita, valida per la 15ª giornata del campionato Under 14 Pro, è stata anticipata dalla Lazio, che ha conquistato tre punti fondamentali grazie alla rete di Lorenzo Zauri, arrivata al 28′ del primo tempo.
Una rete decisiva
Il gol di Zauri è stato sufficiente per ottenere la vittoria in un match ostico, su un campo che ha messo a dura prova i biancocelesti. Nonostante il dominio del gioco, la Lazio è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, portando a casa tre punti pesanti. La squadra di Gualdaroni si è così portata a -1 dalla vetta, occupata dai giallorossi, ma con una partita in meno rispetto ai rivali.
Il prossimo impegno
Con questa vittoria, le aquile continuano la loro rincorsa verso la vetta della classifica. Il prossimo impegno per la Lazio Under 14 è previsto per domenica, quando ospiteranno il Pineto per una sfida che si preannuncia altrettanto importante. Il cammino della squadra continua con l’obiettivo di rimanere nella parte alta della classifica e puntare al titolo.
Il tabellino
Under 14 Pro – 15ª Giornata
TERNANA 0-1 LAZIO
Marcatore: 28’pt Zauri (L)
TERNANA: Barbetta (GK), Grisci (35’st Fazi), Montani, Martorella (27’st Ceccarelli), Ruggeri, Ferretti, Burchi (27’st Di Loreto), Pisani, Macrì (13’st Mareri), Cinti, Genuini
A disp.: Albini (GK), Marku, Tabacchiera, Cunzi, Stò
All.: Ratini
LAZIO: Jiboc (GK) (33’st Folgori (GK)), Rufo, Mazzei D. (19’st Coccia), Zauri (29’st Toci), Pampinella, Sciarpelletti (35’st+7 Proietti Modi), Licciardello (14’st Punzo), Piras (9’st Carboni), Conti (23’st Vender), Mancini, Vinci
A disp.: Sergio, Cottini
All.: Gualdaroni
