Lazio Under 14, i biancocelesti rimediano un pareggio nel Derby

Lazio Under 14, la squadra di Gonini rimedia un punto nel match contro la Roma. Il Derby finisce 1-1 al Bernardini di Trigoria

Un pareggio come le grandi: il Derby tra la Lazio e la Roma Under 14 finisce 1-1. Il match si decide tutto nel primo tempo: Serra segna l’1-0 biancoceleste a soli due minuti dall’inizio mentre i giallorossi raggiungono la parità al minuto 6′ con la rete di Nardozi. Un altro risultato utile per i biancocelesti di Gonini che continuano il loro cammino trionfante in questa stagione. Il match di Trigoria si stava rivelando emozionante, soprattutto con le due reti arrivate all’inizio del match ma il risultato è rimasto invariato come quello delle grandi, giocato lo scorso 26 gennaio.