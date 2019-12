Lazio Under 14, altra vittoria: poker all’Urbetevere

Altro successo per la compagine biancoceleste Under 14 guidata da Gonini

Decima giornata di campionato per la selezione Under 14 della Lazio che, quest’oggi, ha affrontato l’Urbetevere tra le mura amiche del Centro Sportivo “Green Club”. I biancocelesti hanno sbloccato il parziale dopo 22′ di gioco grazie ad un gol di Ceccarelli. La formazione ospite, però, ha agguantato il pari cinque minuti più tardi con La Sorsa che ha permesso all’Urbetevere di chiudere il primo tempo in parità. Nella ripresa è arrivata la reazione della squadra di Gonini. Cinque minuti dopo il fischio d’inizio della ripresa, infatti, i biancocelesti si riportano avanti con Gelli. La rete viene poi legittimata sette minuti più tardi con Serra. L’incontro è stato, infine, concluso da Bigotti che, con il suo gol, ha chiuso al 58’ il match sul 4-1.