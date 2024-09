Lazio, un ex biancoceleste TUONA: «Non PERDONERO' mai il club di aver rifiutato due OFFERTE dicendomi che ero finito»

Lazio, un ex biancoceleste tuona nei confronti del club capitolino rivelando un forte retroscena durante la sua permanenza

Ai microfoni di Sofoot ha parlato l’ex Lazio Jordan Lukaku, il quale ripercorre la sua esperienza in biancoceleste rilasciando a riguardo delle forti dichiarazioni

PAROLE – ll Monaco mi voleva acquistare. Hanno offerto circa 30 milioni di euro poco prima della fine del mercato di gennaio, ma il direttore sportivo (Tare, ndr.) ha rifiutato. Ero arrabbiato, ma avevo firmato per quattro anni, non potevo oppormi. Poi però sono arrivati i problemi al ginocchio…

Quello che non mi è piaciuto è stato quello che ha detto la società: il direttore sportivo dell’epoca (Tare, ndr.) pensava che non avevo altra scelta che restare, perché secondo lui le squadre non sarebbero mai venute a cercarmi. Il giorno dopo però portai un’offerta di 21 milioni dal Newcastle solo per fargliela vedere. Sapevo che l’avrebbero rifiutata, ma l’ho fatto lo stesso per dimostrare alla Lazio che non ero finito. Benítez mi voleva, avevo fatto anche le foto, ma poi mi sono infortunato di nuovo