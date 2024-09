Lazio, un ex biancoceleste è stato CONDANNATO per riciclaggio e frode discale: i DETTAGLI

Lazio, un ex giocatore delle aquile è stato condannato dalla giustizia per riciclaggio e frode fiscale: ecco di che si tratta

Djibril Cissé ex giocatore della Lazio, è stato condannato per riciclaggio e frode fiscale dalla giustizia, a un anno di reclusione con sospensione della pena e una multa di 100.000 euro. A confermarlo è le Parisien, che riporta anche le parole dell’ex biancoceleste a riguardo

PAROLE – Posso ammettere di essere stato un po’ distratto e poco organizzato nell’elaborazione delle mie fatture, ma non c’è mai stata alcuna intenzione da parte mia di eludere il fisco. Non le ho trasmesse sistematicamente al mio commercialista e alcune si sono perse”, si giustifica l’ex attaccante della Lazio e dell’AJ Auxerre, oggi 43 anni. È sospettato in particolare di riciclaggio, abuso di beni aziendali e omissione di scritture contabili. Il procuratore di Bastia, Jean-Philippe Navarre, ha chiesto l’assoluzione per gli atti di frode fiscale inizialmente citati dall’accusa.