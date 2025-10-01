 Lazio, ufficiale la nuova partnership con ABCVIP: accordo strategico in Asia
2 ore ago

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

La Lazio rafforza la presenza internazionale grazie a un’intesa con la piattaforma di intrattenimento online

La S.S. Lazio ha annunciato un nuovo accordo commerciale con ABCVIP, piattaforma specializzata nell’intrattenimento online, che diventa partner regionale del club biancoceleste in alcuni territori selezionati dell’Asia. L’intesa, resa ufficiale attraverso una nota pubblicata su X, rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà: da un lato la Lazio rafforza la propria presenza internazionale, dall’altro ABCVIP consolida la sua espansione verso mercati emergenti.

Un’alleanza per la crescita globale

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la Lazio diventa ufficialmente Brand Ambassador di ABCVIP. L’obiettivo è duplice: valorizzare l’immagine del club romano e, al tempo stesso, permettere alla piattaforma di connettersi con milioni di tifosi nel mondo. “Questa partnership segna una pietra miliare strategica e un significativo passo avanti nel nostro percorso di crescita globale”, si legge nella comunicazione ufficiale.

La Lazio come simbolo di prestigio europeo

Fondata nel 1900, la Lazio è una delle società più antiche e prestigiose del calcio italiano. La squadra, guidata in panchina da Sarri , tecnico noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla valorizzazione dei giovani, rappresenta un brand calcistico riconosciuto a livello internazionale.

Opportunità per i tifosi asiatici

L’accordo con ABCVIP non si limita a un’operazione di marketing, ma punta a creare nuove opportunità di interazione con i tifosi asiatici. Attraverso contenuti digitali esclusivi e iniziative mirate, i sostenitori della Lazio in Asia potranno sentirsi più vicini alla squadra, vivendo esperienze personalizzate che uniscono sport e intrattenimento.

Un futuro di collaborazioni

La partnership tra Lazio e ABCVIP si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione del club biancoceleste, che negli ultimi anni ha intensificato le attività di branding fuori dall’Italia. Per ABCVIP, invece, l’accordo rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la propria posizione nel settore dell’intrattenimento online moderno, puntando su un marchio calcistico di grande tradizione.

