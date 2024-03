Lazio-Udinese, Cioffi rischia grosso: esonero in caso di sconfitta? Cosa succede

Quella di lunedì sera tra Lazio e Udinese sarà una partita importantissima per entrambi gli allenatori, soprattutto Cioffi

Quella di lunedì sera sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre: Lazio-Udinese potrebbe infatti cambiare gli equilibri della classifica, soprattutto per i biancocelesti.

Inoltre, l’allenatore friulano sarà un osservato speciale allo Stadio Olimpico, con la società che sta riflettendo sul suo futuro. In caso di sconfitta infatti, potrebbe essere anche esonerato, con l’Udinese che sta giocando per non retrocedere.