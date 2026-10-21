Lazio Parma, l’arbitro scelto è Arena: i precedenti sorridono ai biancocelesti! Tutti i numeri

Lazio Parma, ufficiale la designazione arbitrale per la nona giornata di Serie A. Vi riportiamo tutti i precedenti con il direttore di gara Arena

La Lazio si prepara ad affrontare il Parma nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/2027. Un appuntamento importante per la formazione allenata da Gennaro Gattuso, intenzionata a proseguire il proprio percorso positivo dopo l’ottimo avvio di stagione.

In vista dell’incontro dell’Olimpico è stata comunicata anche la designazione arbitrale. A dirigere Lazio Parma sarà Alberto Ruben Arena, appartenente alla sezione AIA di Torre del Greco. Una scelta che riporta alla memoria dei tifosi biancocelesti due precedenti particolarmente favorevoli, entrambi conclusi con una vittoria della formazione capitolina.

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La squadra arbitrale completa: ecco chi ci sarà al VAR

Ad affiancare Alberto Ruben Arena nella direzione della partita saranno gli assistenti Ceccon e Ceolin, chiamati a collaborare con il direttore di gara nelle decisioni sul terreno di gioco. Il ruolo di quarto ufficiale sarà invece ricoperto da Daniele Doveri, mentre nella sala VAR opereranno Santoro e Mazzoleni, rispettivamente designati come VAR e AVAR.

Lazio Parma, i precedenti con Arena fanno sorridere Gattuso

Il dato più interessante della designazione riguarda proprio i precedenti tra Alberto Ruben Arena e la Lazio. Quello contro il Parma rappresenterà infatti il terzo incrocio tra il direttore di gara campano e la formazione biancoceleste.

Il bilancio delle prime due partite è assolutamente favorevole alla squadra capitolina, che ha conquistato altrettante vittorie. Entrambi i successi risalgono alla scorsa stagione: il primo contro il Sassuolo, battuto per 2-1, e il secondo contro il Lecce, superato con il risultato di 2-0.

Due incontri nei quali la Lazio è riuscita a conquistare l’intera posta in palio, costruendo così una statistica positiva con l’arbitro della sezione di Torre del Greco.