Giaccherini esalta la Lazio di Gattuso e boccia la Juventus: «Dominio totale dei biancocelesti»

Emanuele Giaccherini ha rilasciato delle dichiarazioni su Lazio e Juventus sulle basi della sfida andata in scena allo Stadium: le sue parole

La vittoria per 3-0 della Lazio sul campo della Juventus continua a far discutere. Il successo ottenuto dalla formazione allenata da Gennaro Gattuso ha rappresentato una conferma dell’ottimo momento attraversato dai biancocelesti, capaci di imporsi con autorità all’Allianz Stadium.

Di segno completamente opposto il momento vissuto dalla squadra torinese, finita al centro delle critiche dopo una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative. A soffermarsi sulle difficoltà della Juventus è stato Emanuele Giaccherini, che nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha espresso un giudizio particolarmente severo sulla situazione dei bianconeri.

«Per la Juve è forse uno dei momenti più difficili e più bassi degli ultimi vent’anni. Tolte le parentesi di Motta e Tudor, mi sembra che i punti in classifica in queste prime sette partite siano ancora inferiori rispetto alle passate stagioni. Diciamo che la sconfitta con la Lazio ha appesantito ancora di più l’ambiente, oltre la classifica, perché è stata una sconfitta diversa rispetto a tutte le altre».

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Giaccherini, la critica a Bremer e alla mancanza di leader nella Juventus

Nella seconda parte della sua analisi, Giaccherini ha concentrato l’attenzione anche sulle responsabilità individuali, chiamando in causa Bremer e sottolineando l’assenza di figure capaci di guidare la squadra nei momenti di difficoltà.

«C’è stato un dominio totale da parte della Lazio, non ci sono state idee della Juve. Non ho visto un leader in campo e anche Bremer, che è il capitano di questa squadra, l’ho visto in grande difficoltà sia a livello tecnico ma anche nel modo di gestire. Le cose che ha detto nel post partita, secondo me, evidenziano una mancanza di lucidità da parte sua e un po’ di tutto l’ambiente».

Parole che fotografano il giudizio estremamente critico dell’ex calciatore sulla prestazione della formazione torinese. Per la Lazio di Gattuso, invece, arrivano ulteriori attestati di stima dopo una vittoria che ha permesso ai biancocelesti di confermarsi in vetta alla classifica insieme all’Inter. Un risultato che alimenta l’entusiasmo dell’ambiente capitolino e rafforza le ambizioni della squadra in questo avvio di stagione.