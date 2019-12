Saranno 120 anni per la Lazio, il prossimo 9 gennaio. Tante le sorprese in programma per celebrare il traguardo

Il prossimo 9 gennaio, saranno 120 anni per la Lazio. Un traguardo particolare che deve essere festeggiato con tutti gli onori del caso, per questo – come confermato dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei – la società ha già pensato a numerose31 sorprese. Un’intera settimana di eventi dedicati ai colori biancocelesti, tra cui mostre sulla storia del club e il francobollo celebrativo a cui il presidente Lotito starebbe pensando. In Piazza della Libertà, inoltre, il patron vorrebbe installare una statua dedicata a Luigi Bigiarelli: uno dei padri fondatori della S.S. Lazio ed inaugurarla davanti alle autorità. Da sottolineare anche il ricevimento in Quirinale e forse anche in vaticano davanti a Papa Francesco.