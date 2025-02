Lazio, tris al Catania all’Olimpico: il ricordo del club

Allo stadio Olimpico la Lazio affrontava il nella gara valida per la XXVI giornata del Campionato di Serie A 2006/07

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria dell’Olimpico.

Colucci gela l’Olimpico al 17’ ma una grande Lazio nella ripresa ribalta i siciliani e cala il tris: in gol Pandev, Siviglia e Rocchi. Il gol dell`1-1 è arrivato dalla terza azione decente messa insieme dalla Lazio: Ledesma-Zauri e cross in mezzo per Pandev, bravo a non mollare dopo la deviazione di Pantanelli.

Stovini anziché liberare ha tirato addosso al macedone ed è stato 1-1 senza fuorigioco alcuno. Mister Rossi ha completato l`opera inserendo Tare, una torre decisiva, e togliendo proprio Pandev. Assedio finale e gol di Siviglia da punizione di Ledesma e assist aereo di Tare; il 3-1 di Rocchi, infine, un gentile omaggio di Lucenti a tempo quasi scaduto.

Così i biancocelesti: Ballotta, Belleri (39` Mudingayi), Siviglia, Cribari, Zauri, Behrami, Ledesma, Mutarelli, Mauri (54` Jimenez), Rocchi, Pandev (75` Tare). Allenatore: D. Rossi