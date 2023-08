Lazio, tre biancocelesti infortunati: ecco le loro condizioni in vista della prima di campionato. I dettagli

In casa Lazio ci sono alcuni giocatori che si stanno riprendendo da degli infortuni: Hysaj convive da Auronzo con un’infiammazione al tendine d’Achille, ha condizionato le sue settimane di preparazione, da Lazio-Triestina in poi ha giocato mezz’ora con l’Aston Villa. Marcos Antonio ha rimediato un problema di natura muscolare (da capire l’entità).

Mentre per Romagnoli, oggi anche lui in clinica, ma solo per degli accertamenti personali. Ieri è stato toccato duro alla caviglia da Stuani, ma ha chiuso il match senza controindicazioni.