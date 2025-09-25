Lazio, trasferta insidiosa a Genova: i precedenti con il Genoa non sorridono ai biancocelesti

Lazio, trasferta non facile a Genova: i precedenti contro i rossoblù che non sorridono ai biancocelesti. I dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, si prepara a una delle trasferte più delicate della stagione: la sfida contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. Il match, in programma lunedì sera, rappresenta un banco di prova importante per i biancocelesti, chiamati a invertire una tradizione storicamente sfavorevole in terra ligure.

I precedenti tra Genoa e Lazio a Marassi

La storia delle sfide tra le due squadre a Genova racconta di un bilancio complesso per la Lazio. Nei 54 incontri disputati in Serie A al Ferraris, i capitolini hanno raccolto soltanto 14 vittorie, l’ultima delle quali risale all’aprile 2025, quando i biancocelesti si imposero per 0-2 grazie a una prestazione solida e cinica.

A completare il quadro ci sono 11 pareggi, l’ultimo datato gennaio 2021 (1-1), e ben 29 sconfitte, con la più recente nel febbraio 2019, quando il Genoa si impose 2-1 davanti al proprio pubblico. Sul piano realizzativo, i numeri parlano chiaro: la Lazio ha messo a segno 70 reti, mentre i rossoblù hanno colpito 101 volte, confermando la difficoltà storica dei biancocelesti in questo stadio.

Le chiavi della sfida

Sarri potrà contare sulla leadership di Zaccagni, capitano della Lazio, che insieme ai compagni sarà fondamentale per scardinare la difesa rossoblù.

Dall’altra parte, il Genoa guidato da Vieira, ex Juve e Inter e oggi allenatore emergente, cercherà di sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo dei propri tifosi.

Un test di maturità per la Lazio

La trasferta di Genova rappresenta dunque molto più di una semplice partita di campionato: è un test di maturità per una Lazio che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a confermare le ambizioni europee. Superare il tabù Ferraris significherebbe non solo conquistare tre punti preziosi, ma anche dare un segnale di crescita e continuità.