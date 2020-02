Lazio, Tovalieri: «Il Verona si giocherà la partita»

L’ex attaccante della Roma è stato interrogato sulla stagione in corso della Lazio, tra il recupero di oggi e sogni proibiti

Il Cobra Tovalieri per anni è stato all’interno del mondo romanista: prima come giocatore nelle giovanili ed in prima squadra agli inizi della carriera, e poi come allenatore del settore giovanile.

Questa mattina l’ex attaccante è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della Lazio e della sua stagione da sogno: «Devo ammettere che la fortuna te la costruisci con la voglia di vincere. La squadra di Inzaghi è stata fortunata a vincere negli ultimi minuti ma è stata sempre caparbia a cercare la vittoria. Giocano a memoria, è un gruppo fantastico. Poi ci sta un anno che ti giri tutto bene. La partita di stasera? Amrabat ha dimostrato di essere un grande giocatore e sarà un’assenza importante per l’Hellas. I biancocelesti partono con i favori del pronostico, ma il Verona si giocherà comunque la partita. Juric ha trovato un ambiente tranquillo che gli ha permesso di lavorare nella maniera giusta. Con il lavoro ha dimostrato di aver creato un bel gruppo. Il Verona però pagherà questo impegno nel weekend con la Juve. Immobile viene messo in condizione di fare tanti gol. Se non c’è lui, ci possono essere delle difficoltà».