Lazio, tour de force mai visto: venerdì parte per Cesena, martedì ore 18.55

Lazio, tour de force mai visto: venerdì parte per Cesena, martedì ancora in Champions alle ore 18.55

Questa sera si gioca in Champions League, ma di fatto la Lazio tornerà a Roma in una vera e propria toccata e fuga: venerdì la squadra già riparte per Cesena, perchè sabato si gioca contro lo Spezia. Neppure il tempo del defaticante e di preparare la partita contro la compagine neopromossa, che già sarà tempo di campionato. Martedì un’altra partita che potrebbe essere decisiva come mai, Lazio-Club Brugge, in programma alle ore 18.55.