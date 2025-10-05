Lazio Torino, arbitro Piccinini insufficiente: ecco i voti dei quotidiani

La direzione di Lazio Torino del fischietto di Forlì finisce nel mirino: dal gol contestato di Coco al rigore su Noslin, i giudizi

La sfida tra Lazio e Torino, valida per l’ultima giornata di campionato, non ha lasciato spazio soltanto alle emozioni del campo. A finire al centro delle polemiche è stato l’arbitro Marco Piccinini, fischietto di Forlì, la cui prestazione è stata giudicata insufficiente dai principali quotidiani sportivi italiani.

Gli episodi contestati

Il primo episodio chiave arriva sul gol del momentaneo 2-3 firmato da Coco, attaccante granata. Nella circostanza, il difensore cileno Guillermo Maripán, partito in posizione di fuorigioco, sembra ostacolare l’intervento di Manuel Lazzari, esterno biancoceleste noto per la sua velocità. Richiamato dal VAR, Piccinini decide comunque di convalidare la rete, ritenendo non influente la posizione del centrale sudamericano.

L’errore più grave, però, si consuma pochi minuti più tardi. In area di rigore, Noslin, attaccante olandese della Lazio, viene atterrato da Coco in maniera piuttosto evidente. Nonostante fosse a pochi passi dall’azione, l’arbitro lascia correre. Solo dopo l’On-Field Review al monitor, richiesto dal VAR, assegna il penalty ai biancocelesti. Una svista che ha acceso le proteste e alimentato la tensione in campo, sfociata in una rissa tra i giocatori.

Le pagelle dei quotidiani