Lazio Torino, un giocatore diffidato rischia l’Inter

In vista della prossima sfida dei biancocelesti, il tecnico dovrà fare attenzione ad un giocatore a rischio squalifica

Testa al prossimo impegno contro il Torino per la Lazio di Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste, spera di contare su un grande numero di giocatori per la sfida importantissima contro l’Inter. Nessun diffidato, tranne Matteo Cancellieri, che in caso di ammonizione col Torino, sarebbe squalificato per la sfida di San Siro.