 Lazio Torino, Trevisani torna sul rigore: «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato?»
Lazio Torino, Trevisani torna sul rigore: «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato?»

2 ore ago

trevisani

Lazio Torino, il giornalista Riccardo Trevisani torna sul rigore: «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato?». Le parole

Durante la trasmissione Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato i momenti più discussi di LazioTorino, soffermandosi in particolare sull’episodio che ha portato all’assegnazione del calcio di rigore ai biancocelesti.

La decisione è arrivata solo dopo un lungo check al VAR e una review in campo durata oltre cinque minuti, a seguito del contatto tra il difensore granata Nicolas Dembélé e l’attaccante olandese Tijjani Noslin. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Riccardo Trevisani, che non ha nascosto la sua perplessità.

PAROLE «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato? Cinque minuti di interruzione per una cosa chiarissima. E poi dopo aver detto dell’arbitro parliamo dei giocatori in campo, uno si butta l’altro pure, tutti a simulare e tu non fai niente?».

