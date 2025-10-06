Lazio Torino, Trevisani torna sul rigore: «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato?»

Lazio Torino, il giornalista Riccardo Trevisani torna sul rigore: «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato?». Le parole

Durante la trasmissione Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato i momenti più discussi di Lazio–Torino, soffermandosi in particolare sull’episodio che ha portato all’assegnazione del calcio di rigore ai biancocelesti.

La decisione è arrivata solo dopo un lungo check al VAR e una review in campo durata oltre cinque minuti, a seguito del contatto tra il difensore granata Nicolas Dembélé e l’attaccante olandese Tijjani Noslin. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Riccardo Trevisani, che non ha nascosto la sua perplessità.

PAROLE – «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato? Cinque minuti di interruzione per una cosa chiarissima. E poi dopo aver detto dell’arbitro parliamo dei giocatori in campo, uno si butta l’altro pure, tutti a simulare e tu non fai niente?».