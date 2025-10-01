Lazio Torino, ecco chi racconterà la sfida dell’Olimpico su DAZN

La voce di Dario Mastroianni e Cristian Brocchi accompagneranno i tifosi nel corso di Lazio Torino, match di Serie A in programma sabato

Archiviata la vittoria contro il Genoa, la Lazio di Maurizio Sarri torna a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. I biancocelesti ospiteranno il Torino allo Stadio Olimpico sabato 4 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15. Una sfida che si preannuncia intensa, non solo per la posta in palio, ma anche per il ritorno a Roma di Marco Baroni, ex allenatore della Lazio e oggi tecnico dei granata.

Lazio, Zaccagni e compagni pronti a confermarsi

La squadra capitolina, trascinata dal talento di Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 capace di abbinare tecnica e velocità, vuole dare continuità ai risultati positivi. Accanto a lui, il capitano Castellanos, bomber biancoceleste, resta il punto di riferimento in attacco.

Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, punta a consolidare la posizione in classifica e a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni europei.

Torino, Baroni cerca il colpo esterno

Dall’altra parte ci sarà il Torino di Marco Baroni, allenatore esperto che ha costruito la sua carriera valorizzando giovani talenti e dando solidità difensiva alle sue squadre. I granata arrivano a Roma con l’obiettivo di strappare punti preziosi in trasferta e confermare i progressi mostrati nelle ultime giornate.

Tra i protagonisti attesi ci sarà Simeone, attaccante che rappresenta il terminale offensivo principale dei granata, insieme al centrocampista Casadei, giovane regista della Nazionale Under 21 italiana.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Lazio-Torino sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, mentre il commento tecnico sarà curato da Cristian Brocchi, ex centrocampista della Lazio e oggi opinionista.

Una sfida dal sapore speciale

Lazio-Torino non è solo una partita di campionato: è anche l’incrocio tra presente e passato, con Baroni che ritrova l’Olimpico da avversario. I tifosi biancocelesti si preparano a sostenere la squadra in una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale per il prosieguo della stagione.