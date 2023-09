Lazio-Torino, Rovella tra i protagonisti della sfida all’Olimpico: i numeri del regista. Alla sua prima da titolare in biancoceleste è stato autore di una prova impeccabile

Tra i protagonisti della vittoria della Lazio sul Torino c’è sicuramente Nicolò Rovella. In mezzo al campo non ha mai perso un pallone e ha dispensato passaggi utili ed efficaci per i compagni dettando i tempi di gioco in maniera egregia.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il biancoceleste ha chiuso da recordman di chilometri percorsi (13,680 km) e al secondo posto per velocità media rispetto ai suoi compagni (10.98 km/h).