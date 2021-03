Lazio Torino, respinto il ricorso dei biancocelesti dalla Corte d’Appello

La Gazzetta dello Sport ha riportato che il ricorso della Lazio per il match contro il Torino è stato respinto dalla Corte d’Appello

Aggiornamenti sulla battaglia legale tra Lazio e Torino per il mancato match dello scorso 2 marzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Corte d’Appello avrebbe respinto il ricorso del club biancoceleste.

La società del presidente Lotito aveva chiesto il 3-0 a tavolino per la partita che non si è giocata. Tuttavia, la giustizia sportiva avrebbe deciso di non accogliere il ricorso della Lazio. Adesso, la Prima Squadra della Capitale si rivolgerà, molto probabilmente, al Collegio di Garanzia del CONI per andare fino in fondo in questa vicenda.