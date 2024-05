Verso Monza Lazio, oggi la rifinitura: le probabili scelte di Tudor per il match di domani pomeriggio contro i brianzoli

Giornata di prove in quel di Formello per la Lazio di Igor Tudor, che domani alle 18 farà visita al Monza, nella gara valida per la 35a giornata di Serie A.

Giornata di ultime prove per i biancocelesti, con la rifinitura fissata nel pomeriggio. Come riporta il Corriere dello Sport, questa potrebbe essere la squadra scelta dal tecnico: in porta Mandas, con Provedel che tornerà finalmente tra i convocati, solita difesa con Patric, Romagnoli e Casale (Gila ancora ai box), coppia di centrali a centrocampo Guendouzi e Kamada, con Marusic e Isaksen a tutta fascia, quest’ultimo preferito a Zaccagni. Luis Alberto e Felipe Anderson agiranno dietro il Taty Castellanos.