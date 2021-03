Lazio Torino, la battaglia durerà a lungo: si andrà al Collegio di Garanzia

Per il caso del mancato match tra Lazio e Torino c’è ancora molta strada: il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sembra certo

Sembra destinata a durare molto a lungo la battaglia legale tra Lazio e Torino. A giorni è attesa la sentenza della Corte d’Appello in merito al ricorso presentato dalla Lazio e discusso nella giornata di ieri, ma la storia non finirà.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, chiunque perderà in questo grado di giudizio ricorrerà al Collegio di Garanzia del CONI, come accaduto anche per Juventus Napoli. Sia i biancocelesti che i granata, dunque, sembrano decisi ad arrivare fino in fondo.