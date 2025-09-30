Lazio Torino, probabili formazioni: Sarri tra emergenza infortuni e ballottaggi decisivi

All’Olimpico la sfida Lazio Torino con l’ex Baroni: fuori Guendouzi, Rovella e Lazzari, mentre rientra Belahyane. Dubbi sulle fasce e in attacco…

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali vedrà la Lazio di Maurizio Sarri affrontare all’Olimpico il Torino guidato da Marco Baroni, ex difensore biancoceleste oggi allenatore dei granata. Una sfida dal sapore particolare, che arriva in un momento delicato per i capitolini, ancora alle prese con numerose assenze.

Le assenze pesanti di Sarri

Il tecnico toscano Maurizio Sarri, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovrà rinunciare a diversi titolari. Non ci sarà Matteo Guendouzi, centrocampista francese squalificato, così come Nicolò Rovella, regista bloccato dalla pubalgia. Out anche Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano non inserito in lista, e Manuel Lazzari, terzino destro fermato da una lesione al polpaccio. Restano in dubbio le condizioni di Matías Vecino, mediano uruguaiano non ancora al meglio, di Adam Marušić, esterno montenegrino con un problema muscolare, e di Luca Pellegrini, terzino sinistro alle prese con una distorsione al ginocchio.

L’unica buona notizia è il rientro di Belahyane, giovane centrocampista che ha scontato la squalifica rimediata nel derby.

Le probabili scelte di formazione

In porta conferma per Ivan Provedel, portiere affidabile e spesso decisivo. In difesa i dubbi principali riguardano le fasce: a destra potrebbe esserci spazio per Elseid Hysaj, terzino albanese di grande esperienza, mentre a sinistra è favorito Nuno Tavares, laterale portoghese arrivato in estate. Al centro agiranno Mario Gila, difensore spagnolo in crescita, e Alessio Romagnoli, leader della retroguardia.

A centrocampo, viste le emergenze, spazio a Danilo Cataldi, regista cresciuto nel vivaio biancoceleste, e a Toma Basic, mezzala croata. Con il rientro di Belahyane, Sarri potrebbe valutare il ritorno al 4-3-3, ma resta viva l’opzione 4-2-3-1.

Sulla trequarti conferme per Mattia Zaccagni, esterno offensivo di grande tecnica, e Matteo Cancellieri, giovane attaccante italiano in cerca di continuità. In avanti il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Valentín Castellanos, centravanti argentino, con Dia pronto a insidiarne il posto dopo la buona prova contro il Genoa.

Probabile formazione Lazio (4-2-3-1)

Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Belahyane, Farcomeni, Pinelli, Isaksen, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Dembele; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All.: Baroni.