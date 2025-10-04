Lazio Torino: parla il vice di Sarri, Ianni: «Tutta la partita è stata provante. Ecco cosa è successo a Sarri»

Lazio Torino, ecco le dichiarazioni del vice allenatore biancoceleste Ianni nel post partita della sfida di Serie A

Ai microfoni di Dazn il vice allenatore di Sarri, Marco Ianni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Lazio Torino sesto turno di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita della sfida di Serie A:

SARRI – «Il mister si scusa ma non si sentiva bene, ha avuto giramenti di testa. Il finale di partita ha influito».

PARTITA – «Tutta la partita è stata provante. Siamo stati bravi nel crederci fino alla fine. Il rammarico è che c’è stato un momento in cui eravamo padroni della gara e potevamo fare di più per chiuderla, ma pareggio giusto».

INFORTUNI – «Gli infortuni non devono essere un alibi. Non è facile sopperire a tante assenze, ma la squadra non si è creata un alibi ha fatto partita tosta e di carattere. Dobbiamo recuperare giocatori. Una volta recuperati è chiaro che mantenendo questa cattiveria che i ragazzi stanno dimostrando arriveremo a esprimere un calcio migliore. Alla base serve questo spirito che ci ha portato a raggiungere questo risultato ».

SI PUO’ MIGLIORARE? – «Si può sempre migliorare. Nei momenti della gara importanti, serve cercare di aggredire la partita quando va fatto e gestirla meglio nella circolazione della palla quando dobbiamo rallentare i tempi. Parlerei più di gestione dei tempi della partita più che di condizione fisica. Non incontravamo una squadra facile».