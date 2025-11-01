Lazio, che partita contro il Torino! Il club ricorda il successo contro i granata del 1° novembre 2020: ecco il racconto della sfida

Il club biancoceleste celebra la vittoria del 1° novembre 2020 rivivendo le emozioni della sfida contro il Torino. Il ricordo della Lazio

Lazio, che spettacolo contro il Torino! Il club biancoceleste ha voluto riportare alla memoria il brillante successo ottenuto contro i granata il 1° novembre 2020. Un match intenso e ricco di emozioni, che la società ha deciso di celebrare condividendo il racconto di quella sfida rimasta impressa nei ricordi dei tifosi. Il ricordo del club:

IL RICORDO DEL CLUB – La Lazio coglie tre punti importantissimi sul difficile campo del Torino, che rimane ad un punto in classifica e recrimina per la modalità di recupero risultato dei biancocelesti, mai domi. Inzaghi fa la conta dei presenti, Reina viene confermato fra i pali, davanti torna Luiz Felipe con Hoedt ed Acerbi, sulle fasce Patric spostato più avanti a destra, con Fares a sinistra, in mezzo trittico Andreas Pereira-Parolo-Milinkovic, con il belga-brasiliano titolare per la prima volta in maglia biancoceleste. In attacco Correa a supporto di Muriqi, anche lui al debutto dal primo minuto.

Il Toro si affida alla sua formazione classica, 4-3-1-2, Giampaolo recupera Linetty e sceglie Bremer e Lyanco come coppia centrale di difesa. La partita è subito viva, la Lazio si fa vedere e va in vantaggio dopo un quarto d’ora con Andreas Pereira, assistito da Patric dopo una bella iniziativa di Muriqi. I granata alzano la testa e tornano sotto, Bremer sfrutta uno schema da calcio piazzato per segnare il pareggio, poi Belotti va giù in area e per l’arbitro Chiffi è calcio di rigore che lo stesso ‘Gallo’ realizza. La Lazio prova a reagire, ma va all’intervallo sotto di un gol.

Nella ripresa Inzaghi decide di cambiare faccia alla squadra, sprona tutti e spedisce in campo Lucas Leiva ed Akpa Akpro al posto di Parolo e Pereira. Passano tre minuti e Milinkovic su punizione, sotto gli occhi del fratello Vanja, in panchina fra i torinisti, segna nella porta di Sirigu. Immobile avvicenda Muriqi, il Torino è vivo e prende il palo con Verdi, Akpa Akpro va vicinissimo al gol, ma sulla linea salva Vojvoda. Caicedo prende il posto di Correa, Cataldi quello di Fares affaticato, Akpa Akpro finisce a fare il quinto di centrocampo. Maggiore intraprendenza per gli uomini di Inzaghi, che cercano i tre punti.

Da un’innocua rimessa difensiva per la Lazio, Lukic pressa Hoedt, s’impadronisce del pallone e superando Reina spedisce la sfera in rete. Sembra finita ed invece è solo l’inizio. La Lazio si riversa nella metà campo del Torino, Immobile tira in porta, il suo tiro viene deviato in maniera sospetta dal neo-entrato Nkoulou. Quasi tre minuti di attesa, con l’on field review finale e rigore per Ciro, che trasforma con freddezza dal dischetto. Ma non è tutto, perché la Lazio torna avanti: lancio lungo, Hoedt spizza di testa, Caicedo posizionato in mezzo ai difensori del Torino si destreggia e mette in scivolata il pallone fra le gambe di Sirigu. 4-3, sembra Cagliari, ma è Torino. Ancora Felipao per i gol all’ultimo minuto di recupero. Un dejavù, un refrain che fa impazzire i laziali.

