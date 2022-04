Lazio Torino, le ultime dal Filadelfia: si ferma Warming. Il report

Il Torino si è messo subito al lavoro al Filalelfia per preparare la sfida contro la Lazio di sabato prossimo

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della sfida contro la Lazio di sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 20.45, stadio Olimpico di Roma).

Lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita contro il Milan di ieri, sessione tecnica per gli altri elementi a disposizione. Lavoro personalizzato, ciascuno secondo i propri programmi, per Djidji, Edera, Praet, Sanabria e Zaza.

Gli accertamenti strumentali eseguiti su Warming hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas: la prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica dell’infortunio.Domani in calendario una seduta di allenamento.