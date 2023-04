Lazio-Torino, i precedenti: ecco a quando risale l’ultima affermazione biancoceleste. Una sfida per nulla semplice ma che gli uomini di Sarri dovranno far propria

Questo sabato la Lazio ospiterà in casa il Torino di Juric, fischio d’inizio programmato alle ore 18.00.

Il bilancio delle partite disputate allo Stadio Olimpico vede in vantaggio i capitolini con 23 vittorie, 33 pareggi e 11 sconfitte. L’ultima affermazione della Lazio risale però al novembre 2019 quando la formazione di Inzaghi si impose per 4-0. Dopo sono arrivati due pareggi uno 0-0 e quello dello scorso anno, 1-1, con la rete di Immobile. Un match difficile che la squadra biancoceleste dovrà far sua per consolidare ancor di più il secondo posto.