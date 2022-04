Lazio Torino, gol Pellegri: l’attaccante vede rosso contro i biancocelesti. I numeri

Lo stadio Olimpico di Roma e la Lazio sono un binomio perfetto per l’attaccante del Torino Pellegri: la statistica

All’Olimpico è tornato al gol Pellegri in Lazio Torino. Una partita speciale per il classe 2001 al suo quarto gol in Serie A e dove non segnava da cinque anni. Proprio quello stadio per Pellegri evoca dolci ricordi, nel giorno dell’addio di Totti, lui segnò il primo gol in massima serie.

Altro giro e altro centro e sempre contro la Lazio, sua vittima preferita, vista la doppietta con la maglia del Genoa a Marassi nel 17/18. Tre gol ai biancocelesti dopo quello di ieri sera. Olimpico e Lazio, un binomio portafortuna per Pellegri.