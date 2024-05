Calciomercato Lazio, Fabregas guarda in casa biancoceleste: vuole LUI al Como, appena promosso in Serie A

Come riporta Il Corriere dello Sport, Cesc Fabregas, allenatore del Como, neo promosso in Serie A, starebbe pensando alla prossima stagione nella massima serie, provando a pescare il colpo in casa Lazio.

Ci son voci che vedrebbero il tecnico spagnolo interessato a Pedro, ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona. La società vorrebbe anticipare il suo arrivo, un anno prima della scadenza del contratto.