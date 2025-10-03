Lazio Torino: attesa per la sfida dell’Olimpico, previsti circa 36.000 spettatori

Lazio Torino, Olimpico pronto ad accogliere i tifosi: attesi circa 36.000 spettatori. Tutti gli aggiornamenti

Manca poco più di un giorno al calcio d’inizio di Lazio Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A 2024/25. La partita, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, rappresenta l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali e si preannuncia come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e per la costruzione dal basso, arriva all’appuntamento dopo il convincente successo contro il Genoa. I biancocelesti cercano continuità di risultati e puntano a conquistare la seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte ci sarà il Torino guidato da Marco Baroni, allenatore che ha costruito la sua carriera su organizzazione difensiva e compattezza di squadra. Per Baroni sarà una sfida particolare: affronterà la Lazio per la prima volta da ex, un dettaglio che aggiunge ulteriore interesse alla gara.

Dati sugli spettatori e biglietti venduti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a 24 ore dal match i biglietti venduti sono circa 6.000. Sommando questa cifra ai 29.918 abbonati, il numero potenziale di spettatori si aggira intorno alle 36.000 presenze. Un dato che, seppur significativo, appare ridotto rispetto ad altre recenti uscite casalinghe: basti pensare che contro il Verona sugli spalti c’erano oltre 43.000 tifosi.