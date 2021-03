Lazio Torino, oggi l’appello: i biancocelesti chiedono il 3 a 0 a tavolino

Lazio Torino, oggi si arriverà in Corte d’Appello per discutere del possibile 3 a 0 a tavolino. Le ultimissime

Ancora aule di Tribunale per Lotito. Oggi la Lazio scenderà in campo per chiedere il 3 a 0 a tavolino contro il Torino. Il ricorso in Corte d’Appello, dopo la decisione del Giudice di far rigiocare la sfida, è stato deciso dal club biancoceleste, che ritiene doverosa la vittoria a tavolino.

Come rivela il Corriere dello Sport, se neanche questa volta dovesse arrivare il 3 a 0, Lotito si rivolgerebbe al Collegio di Garanzia.