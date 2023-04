Lazio-Torino, confronto a distanza tra i fratelli Milinkovic: Sergej vs Vanja all’Olimpico. Sabato 22 aprile la sfida in casa dei biancocelesti

Nella sfida di questo sabato tra Lazio e Torino ci sarà anche il confronto tra i fratelli Milinkovic. Sergej e Vanja rispettivamente: centrocampista dei biancocelesti l’uno e portiere dei granata l’altro si affronteranno all’Olimpico.

Finora i due fratelli si sono confrontati in due occasioni entrambe a Torino e in tutte e due le volte sono arrivati due pareggi, quindi ancora nessun vincitore e nessuna rete realizzata dal Sergente al fratello. Staremo a vedere cosa succederà questa volta in campo.