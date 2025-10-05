Lazio Torino, le pagelle: Cancellieri brilla, difesa biancoceleste sotto accusa

Il 3-3 dell’Olimpico regala spettacolo ed emozioni: Cancellieri protagonista assoluto, mentre il reparto arretrato non convince i quotidiani

Un match ricco di emozioni e colpi di scena quello andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma, dove Lazio e Torino hanno chiuso sul risultato di 3-3 al termine di una partita vibrante, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Cancellieri trascina i biancocelesti, poi Cataldi…

Il Torino, guidato da Ivan Jurić, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo e verticale, parte forte e trova subito il vantaggio con Giovanni Simeone, attaccante argentino dal grande fiuto del gol. La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, maestro del gioco palla a terra e delle trame offensive, reagisce con carattere. Protagonista assoluto della prima frazione è Matteo Cancellieri, giovane esterno offensivo italiano, che con una splendida doppietta ribalta il risultato portando i biancocelesti avanti 2-1 all’intervallo.

Nella ripresa, il Torino dimostra di non voler cedere. Entra in campo Che Adams, attaccante scozzese di grande fisicità, che firma il gol del 2-2 riportando equilibrio. La partita resta aperta e combattuta, con occasioni da entrambe le parti. Al 93’, quando tutto sembra ormai scritto, arriva il colpo di scena: Raúl Coco, difensore granata con spiccate doti offensive, trova la rete del 2-3 che gela l’Olimpico e sembra condannare la Lazio a una sconfitta beffarda.

Il finale: Cataldi salva la Lazio dal disastro

Quando le speranze biancocelesti sembrano svanite, ecco l’episodio decisivo. Noslin, attaccante olandese rapido e potente, viene atterrato in area proprio da Coco. Dopo un lungo check del VAR, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Danilo Cataldi, centrocampista romano e cuore pulsante della Lazio, che con freddezza realizza il 3-3 definitivo al 95’.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport: Provedel 6.5; Hysaj 4.5, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 5 (Lazzari sv); Cataldi 7, Basic 6.5 (Belahyane 5); Cancellieri 7.5, Dia 5.5 (Noslin 7), Pedro 6 (Isaksen 5), Castellanos 5.5. Sarri 6.

Corriere dello Sport: Provedel 6; Hysaj 5, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Tavares 5.5 (Lazzari sv); Cataldi 7.5, Basic 6.5 (Belahyane 5.5); Cancellieri 8, Dia 4.5 (Noslin 6.5), Pedro 5.5 (Isaksen 5), Castellanos 5. Sarri 6.

Il Messaggero: Provedel 5.5; Hysaj 5.5, Gila 5, Romagnoli 5.5, Tavares 4.5 (Lazzari sv); Cataldi 7, Basic 6.5 (Belahyane 5); Cancellieri 8, Dia 5 (Noslin 6.5), Pedro 5 (Isaksen 5.5), Castellanos 5. Sarri 6.