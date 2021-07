Lazio Top11 Cadore, la probabile formazione dei biancocelesti

Questo pomeriggio alle 18.30 andrà in scena la prima amichevole estiva della Lazio targata Sarri. La probabile formazione

Si comincia a fare sul serio nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo 8 giorni, i dettami tattici di Sarri cominciano a far breccia nella testa e nelle gambe dei calciatori, anche se ci vorrà ancora un po’ prima che diventino un dogma.

Oggi pomeriggio alle 18.30 però, c’è la possibilità di mettere in mostra quanto appreso in questi primi giorni di ritiro in occasione dell’amichevole contro la Top 11 del Cadore. La probabile formazione: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro