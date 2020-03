Lazio, Tognazzi: «Demolisce qualunque avversario incontri»

L’attore e tifoso milanista Gianmarco Tognazzi dice la sua su Lazio ed Atalanta, confrontandole con la squadra di Pioli

L’attore e tifoso milanista Gianmarco Tognazzi, in esclusiva a Tuttosport, ha espresso la sua opinione sui progetti tecnici di Lazio ed Atalanta, elogiandone le rispettive società, e facendo un paragone con il ‘suo’ Milan.

«È fondamentale dare stabilità a un progetto, non è un caso che Lazio e Atalanta prendano a schiaffi quasi tutti sul campo e sono lì dove sono. In entrambi i casi ci sono delle società che hanno intrapreso dei cammini coerenti, hanno dato fiducia ai rispettivi allenatori, hanno trattenuto gran parte dei giocatori e oggi raccolgono i frutti. Al Milan, tutto questo non c’è».

Matteo Pesce