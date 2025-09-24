 Lazio, tifosi biancocelesti al fianco della squadra: settore ospiti verso il sold out a Marassi
Connect with us

News

Lazio, tifosi biancocelesti al fianco della squadra: settore ospiti verso il sold out a Marassi

Lazio Women News

Serie A Women’s Cup: la Roma domina il derby e vola in finale, il racconto

News

Infortunio Vecino, Lazio in difficoltà: aggiornamenti sui tempi di recupero del centrocampista

News

Genoa Lazio, dove vederla: orario, canali TV e streaming della partita

News

Lazio, obiettivo cambiare modulo dopo gli ennesimi infortuni. La situazione attuale

News

Lazio, tifosi biancocelesti al fianco della squadra: settore ospiti verso il sold out a Marassi

Lazio news 24

Published

40 minuti ago

on

By

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio, i tifosi biancocelesti resta al fianco della squadra di Sarri: il settore ospiti verso il sold out a Marassi. I dettagli

La passione biancoceleste non conosce ostacoli. Nonostante un avvio di stagione complicato, con risultati altalenanti che hanno messo in discussione il percorso della squadra di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, i tifosi della Lazio continuano a dimostrare un attaccamento fuori dal comune.

Settore ospiti quasi esaurito

Per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la risposta del popolo laziale è stata immediata. La vendita dei biglietti per il settore ospiti, aperta nella giornata odierna, ha registrato un ritmo sorprendente: la parte superiore è già vicina al tutto esaurito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche i restanti posti destinati ai sostenitori biancocelesti potrebbero terminare a breve, confermando ancora una volta la fedeltà della tifoseria.

Il contesto stagionale

La Lazio, reduce da un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative, cerca riscatto. Dopo una stagione precedente chiusa senza posto in Europa, i biancocelesti hanno faticato a trovare continuità.

Il valore della tifoseria

In un momento delicato, la presenza dei tifosi rappresenta un fattore determinante. La Curva Nord, cuore pulsante del tifo laziale, ha sempre sostenuto la squadra anche nei momenti più difficili. La trasferta di Genova non fa eccezione: centinaia di sostenitori biancocelesti si preparano a colorare di bianco e celeste gli spalti di Marassi, trasformando il settore ospiti in una vera e propria roccaforte.

Il quasi sold out del settore ospiti per Genoa-Lazio è l’ennesima dimostrazione di quanto il legame tra squadra e tifosi resti saldo, al di là dei risultati. Per Sarri e i suoi uomini, la spinta del pubblico potrebbe rivelarsi decisiva per invertire la rotta e rilanciare le ambizioni stagionali.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.