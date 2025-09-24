Lazio, tifosi biancocelesti al fianco della squadra: settore ospiti verso il sold out a Marassi

Lazio, i tifosi biancocelesti resta al fianco della squadra di Sarri: il settore ospiti verso il sold out a Marassi. I dettagli

La passione biancoceleste non conosce ostacoli. Nonostante un avvio di stagione complicato, con risultati altalenanti che hanno messo in discussione il percorso della squadra di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, i tifosi della Lazio continuano a dimostrare un attaccamento fuori dal comune.

Settore ospiti quasi esaurito

Per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la risposta del popolo laziale è stata immediata. La vendita dei biglietti per il settore ospiti, aperta nella giornata odierna, ha registrato un ritmo sorprendente: la parte superiore è già vicina al tutto esaurito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche i restanti posti destinati ai sostenitori biancocelesti potrebbero terminare a breve, confermando ancora una volta la fedeltà della tifoseria.

Il contesto stagionale

La Lazio, reduce da un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative, cerca riscatto. Dopo una stagione precedente chiusa senza posto in Europa, i biancocelesti hanno faticato a trovare continuità.

Il valore della tifoseria

In un momento delicato, la presenza dei tifosi rappresenta un fattore determinante. La Curva Nord, cuore pulsante del tifo laziale, ha sempre sostenuto la squadra anche nei momenti più difficili. La trasferta di Genova non fa eccezione: centinaia di sostenitori biancocelesti si preparano a colorare di bianco e celeste gli spalti di Marassi, trasformando il settore ospiti in una vera e propria roccaforte.

Il quasi sold out del settore ospiti per Genoa-Lazio è l’ennesima dimostrazione di quanto il legame tra squadra e tifosi resti saldo, al di là dei risultati. Per Sarri e i suoi uomini, la spinta del pubblico potrebbe rivelarsi decisiva per invertire la rotta e rilanciare le ambizioni stagionali.