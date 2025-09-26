Lazio, i tifosi non abbandonano la squadra: cresce il numero degli abbonati nonostante le difficoltà

Lazio, i tifosi hanno le idee chiare e sostengono la squadra: il dato degli abbonati nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo

Un avvio di stagione complicato non ha scalfito la passione dei tifosi della Lazio. La squadra biancoceleste, guidata in panchina da Maurizio Sarri, tecnico arrivato in estate dopo la separazione con Baroni, sta vivendo settimane difficili sul piano dei risultati. Eppure, il sostegno del pubblico resta immutato, anzi, si rafforza proprio nei momenti più delicati.

La dimostrazione arriva dai dati ufficiali della campagna abbonamenti. Dopo la chiusura estiva, la società ha deciso di riaprire le sottoscrizioni fino alle 23:59 di giovedì 25 settembre. In soli quattro giorni, alle 29.163 tessere già emesse se ne sono aggiunte quasi 500, portando il totale a circa 29.663 abbonati. Un numero che consolida il secondo miglior risultato dell’era Lotito, dietro soltanto al record di 30.333 fidelizzati registrato nella stagione 2023/24.

Un segnale forte, che conferma come l’Olimpico resti una roccaforte di passione. I tifosi biancocelesti, noti per il loro attaccamento viscerale alla maglia, hanno scelto ancora una volta di stare accanto alla squadra. E lo faranno anche in trasferta: per la sfida di Genova, infatti, il settore ospiti risulta già tutto esaurito.

Sul campo, la Lazio cerca risposte dai suoi uomini chiave. Zaccagni, capitano biancoceleste, resta il punto di riferimento offensivo. In difesa, ad esempio, si punta sull’esperienza di Alessio Romagnoli, ex Milan e leader del reparto arretrato, rappresenta una garanzia.

La società, dal canto suo, punta a trasformare la spinta del pubblico in energia positiva per risalire la classifica. L’obiettivo è ritrovare continuità e confermare la Lazio tra le protagoniste della Serie A e nelle competizioni europee.

In un momento di difficoltà sportiva, i numeri degli abbonamenti e la risposta dei tifosi raccontano una verità semplice ma potente: la Lazio non è mai sola.