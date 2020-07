Lazio, test per Cataldi e Leiva: Inzaghi incrocia le dita per il Milan

Vigilia di Lazio-Milan. Giornata di test nel centro sportivo di Formello per Danilo Cataldi, reduce da una distorsione alla caviglia, e Lucas Leiva, tornato ad allenarsi mercoledì dopo un periodo di stop. Simone Inzaghi valuterà le loro condizioni e poi farà le sue scelte.

Incrocia le dita e spera nel recupero di un centrocampista, Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio, in vista del match di domani sera all’Olimpico contro il Milan, deve fare i conti con gli infortuni e le squalifiche. Luiz Felipe, Marusic e Lulic sono le assenze annunciate per problemi fisici, a cui potrebbero aggiungersi anche Raoul Moro e Adekanye, non ancora al top della condizione. Immobile e Caicedo, invece, ammoniti contro il Torino, salteranno la sfida con i rossoneri per squalifica.

Insomma, Inzaghi registra diverse defezioni e spera di non aggiungere alla lista degli indisponibili Danilo Cataldi e Lucas Leiva, che oggi effettueranno dei test nel Training Center. Il primo, reduce da una brutta distorsione alla caviglia contro l’Atalanta, non vuole mancare contro il Milan, ma necessiterebbe di ulteriore riposo. Discorso diverso per il brasiliano, operato ad aprile al menisco, tornato ad allenarsi mercoledì scorso dopo qualche settimana di stop. In ogni caso, Leiva, che non gioca una partita da quattro mesi, e difficilmente verrà rischiato. L’allenamento di oggi però sarà fondamentale per valutare le loro condizioni.