Lazio, il tesoretto della Champions League: quanto valgono gli ottavi

La Lazio si è svegliata più ricca. Il passaggio della fase a gironi porta nelle casse biancocelesti 9,5 milioni di euro

Lazio, la Champions League ti fa ricca. Non solo l’euforia per aver centrato un traguardo storico, ma anche la consapevolezza di aver guadagnato un bel tesoretto. Il pareggio contro il Brugge ha cofermato la squadra come l’imbattuta della competizione, regalandole anche prestigio monetario.

La competizione europea infatti ha già rimpinguato le casse biancocelesti con 35 milioni, ai quali – come ricorda La Repubblica – se ne aggiungono altri 9,5 per il passaggio agli ottavi di finale.