Lazio, Terlizzi annuncia: «Sarò l’allenatore della formazione Under 16»

Proprio il neo tecnico romano, ha voluto dare questa bella notizia, attraverso un post su Instagram, dove ha scritto: «A partire dal primo luglio, sarò un nuovo tesserato della @official_sslazio nel ruolo di allenatore della formazione Under 16. Ringrazio il direttore Mauro Bianchessi e il presidente Claudio Lotito per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti. Sono pronto per cominciare, ci vediamo in campo».