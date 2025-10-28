Lazio, quel biancoceleste accelera il recupero: lavoro a Formello e obiettivo Cagliari! Le ultimissime notizie

Quel difensore della Lazio prosegue il recupero dall’infortunio muscolare e punta al rientro in tempi record. Le ultime

Il gol decisivo di Toma Basic contro la Juventus ha regalato a Sarri la possibilità di concedere un giorno di riposo alla squadra, che è tornata ad allenarsi oggi alle 15. A Formello, mentre il gruppo osservava la pausa, Nuno Tavares ha lavorato insieme agli altri infortunati.

Il terzino portoghese è fermo per una lesione muscolare di lieve entità al soleo sinistro: lo stop previsto è di circa tre settimane. Salterà la sfida con il Pisa, ma punta a rientrare tra i convocati già per la gara con il Cagliari di lunedì prossimo. Tra i giocatori ai box, sarà probabilmente il primo a rientrare in gruppo; con lui potrebbe tornare anche Dele-Bashiru, in attesa dell’esito del controllo medico programmato in settimana.

Secondo Il Messaggero, proseguono invece i programmi personalizzati per Rovella, Castellanos e Cancellieri, mentre Gigot sta recuperando dall’operazione alla caviglia e ha da poco abbandonato le stampelle.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

