 Lazio, quel biancoceleste accelera il recupero: lavoro a Formello e obiettivo Cagliari! Le ultimissime notizie
Connect with us

News

Lazio, quel biancoceleste accelera il recupero: lavoro a Formello e obiettivo Cagliari! Le ultimissime notizie

News

Lazio, buon compleanno a Dario Marcolin: gli auguri della società biancoceleste, il messaggio del club

News

Calciomercato Lazio, Fabiani valuta l'acquisto di quel grande centrocampista. Ecco la situazione attuale

News

Lazio, la società ricorda Vincenzo Paparelli: «Dopo 46 anni il suo ricordo è sempre vivo». Il comunicato dei biancocelesti

News

Lazio, una vera e propria rinascita grazie a questi giocatori. Da "panchinari" a veri e propri pilastri

News

Lazio, quel biancoceleste accelera il recupero: lavoro a Formello e obiettivo Cagliari! Le ultimissime notizie

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Quel difensore della Lazio prosegue il recupero dall’infortunio muscolare e punta al rientro in tempi record. Le ultime

Il gol decisivo di Toma Basic contro la Juventus ha regalato a Sarri la possibilità di concedere un giorno di riposo alla squadra, che è tornata ad allenarsi oggi alle 15. A Formello, mentre il gruppo osservava la pausa, Nuno Tavares ha lavorato insieme agli altri infortunati.

Il terzino portoghese è fermo per una lesione muscolare di lieve entità al soleo sinistro: lo stop previsto è di circa tre settimane. Salterà la sfida con il Pisa, ma punta a rientrare tra i convocati già per la gara con il Cagliari di lunedì prossimo. Tra i giocatori ai box, sarà probabilmente il primo a rientrare in gruppo; con lui potrebbe tornare anche Dele-Bashiru, in attesa dell’esito del controllo medico programmato in settimana.

Secondo Il Messaggero, proseguono invece i programmi personalizzati per Rovella, Castellanos e Cancellieri, mentre Gigot sta recuperando dall’operazione alla caviglia e ha da poco abbandonato le stampelle.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.