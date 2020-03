Lazio, Tare: «No a mercato fino all’inverno. Calo dei prezzi? Possibile»

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, Igli Tare ha detto la sua sull’ipotesi di una maxi sessione di mercato e sul campionato

In questi giorni il dibattito sulle sorti della Serie A ma anche di tutte le altre categorie del calcio italiano, sta monopolizzando l’attenzione dei maggiori quotidiani sportivi. Questa volta, intervistato da Tuttosport, ha parlato il Ds della Lazio Igli Tare, esprimendosi sull’idea della FIFA di istituire una sessione di mercato sempre aperta fino all’inverno, e sul rischio economico che corre il calcio italiano in caso di definitiva sospensione della stagione in corso.

«La priorità è combattere il virus e chiudere la stagione, non riuscirci sarebbe fatale per la situazione economica del calcio. Speriamo di giocarci lo scudetto fino all’ultimo, anche se non si può ancora sapere quando si riprenderà. Solo dopo penseremo a come organizzare il mercato. L’unica cosa certa è che sarà più complicato. L’abbassamento generale dei prezzi è possibile, ma molto dipenderà anche da come concluderemo l’annata. Non mi intriga l’idea di una sessione sempre aperta fino all’inverno».

Matteo Pesce