Negativi i tamponi di tutti i giocatori della Lazio. Nei prossimi giorni, la squadra si sottoporrà ad u secondo ciclo di controlli

La Lazio si avvicina a grandi passi verso la ripresa degli allenamenti collettivi. I giocatori, nelle scorse ore, si sono sottoposti ai tamponi e gli esiti sono tutti negativi. Una notizia fondamentale per il ritorno in campo, in attesa di conoscere la data della ripresa.

Nei prossimi giorni, comunque, la squadra svolgerà un secondo ciclo di controlli. Sui campi, invece ci si dovrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana.