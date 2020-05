Lazio, via ai tamponi: ecco l’iter da seguire prima degli allenamenti di gruppo

Lazio, inizierà a breve la seconda fase degli allenamenti di gruppo, tutti i calciatori dovranno sottoporsi a tampone

Prima di ripartire con gli allenamenti di gruppo la Lazio dovrà eseguire i tamponi. Con molta probabilità le operazioni inizieranno in questi giorni e solo dopo aver avuto i risultati si potrà riformare la squadra.

Come riporta il Corriere dello Sport il patron Lotito ha già predisposto tutto per far eseguire gli esami a cui dovranno essere sottoposti i giocatori 3-4 giorni prima della data 0 in cui si ripartirà al completo. I tamponi andranno eseguiti ogni quattro giorni.