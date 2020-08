Lazio, Tahsin: «Giocare in biancoceleste sarebbe un sogno»

«Sarebbe un sogno giocare nella Capitale d’Italia». Le parole di Tahsin, talento 16enne dell’Academy del Paul Komotini, riportate dal Corriere dello Sport, edizione romana.

L’ora di spiccare il volo. Verso dove? Lo deciderà a breve, ma questa è l’estate giusta per il salto. Alpaslan Tahsin, talento di 16 anni, ha l’imbarazzo della scelta. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sporto. Viene corteggiato da mezza Europa e tra i club in corsa si è inserita anche la Lazio. Tare ci sta pensando, è un classe 2004 e non ha ancora un contratto da professionista. Un gioiellino che costerebbe soltanto il premio di formazione. È nato in Grecia da genitori turchi e gioca nell’Academy del Paul Komotini. «Potrei giocare nella Lazio, so che mi sta seguendo. Mi piace l’ho vista spesso, anche in Supercoppa contro la Juventus. Sarebbe un sogno giocare nella Capitale d’Italia», le parole di Tahsin sul suo futuro.