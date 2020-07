Lazio, ds Salisburgo: «Szoboszlai? Probabilmente giocherà ancora qui»

Il ds del Salisburgo ha fatto il punto sul futuro di Szoboszlai, il centrocampista su cui la Lazio ha messo gli occhi da un po’

La concorrenza per Szoboszlai aumenta con l’avvicinarsi dell’apertura del calciomercato. Il centrocampista non piace solo alla Lazio, ma a più di un club di Serie A. Sul futuro del ragazzo, però, ha fatto il punto il ds del Salisburgo ai microfoni di Sky Sport Austria: «Szoboszlai sarà uno dei migliori centrocampisti europei nei prossimi anni, ha tutto quello che serve e se continua a lavorare come sta facendo ogni porta gli si potrebbe aprire».

«Non so cosa accadrà nel suo futuro, probabilmente però giocherà ancora con noi il prossimo anno. Vediamo cosa accadrà in estate, non abbiamo deciso ancora nulla. So che è un calciatore speciale e avrà una grande carriera».